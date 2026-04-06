Монтедземоло: «Надеюсь, у Ferrari хватит сил и возможностей»

В эфире программы La politica nel pallone бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло поделился своим мнением о текущем положении команды и её перспективах в сезоне.

По словам Луки ди Монтедземоло, в первых трех этапах чемпионата Ferrari продемонстрировала наличие сильного и стабильного болида, однако, по его мнению, нынешняя машина пока не выглядит претендентом на титул. Он отметил, что команде не хватает мощности и энергетики для борьбы за чемпионство.

Ди Монтедземоло подчеркнул, что для Ferrari после долгих лет ожиданий недостаточно просто одержать несколько побед или занять призовые места — цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат. Он выразил надежду, что благодаря дальнейшей работе и доработке болида команда получит возможность претендовать на лидерство в Формуле 1.

Бывший президент также отметил, что этап в Майами станет для всех своеобразным новым стартом сезона. У Ferrari есть месяц на подготовку, и ди Монтедземоло надеется, что команда сумеет за это время усовершенствовать болид и повысить свои шансы на успех.