Монтедземоло: «Надеюсь, у Ferrari хватит сил и возможностей»
Новости

Монтедземоло: «Надеюсь, у Ferrari хватит сил и возможностей»

Лука ди Монтедземоло оценил перспективы Ferrari в сезоне Формулы-1 и подчеркнул необходимость обновлений для реальной борьбы за чемпионство.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.04.2026, 10:13·1 мин
Фото: F1news.ru

В эфире программы La politica nel pallone бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло поделился своим мнением о текущем положении команды и её перспективах в сезоне.

По словам Луки ди Монтедземоло, в первых трех этапах чемпионата Ferrari продемонстрировала наличие сильного и стабильного болида, однако, по его мнению, нынешняя машина пока не выглядит претендентом на титул. Он отметил, что команде не хватает мощности и энергетики для борьбы за чемпионство.

Ди Монтедземоло подчеркнул, что для Ferrari после долгих лет ожиданий недостаточно просто одержать несколько побед или занять призовые места — цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат. Он выразил надежду, что благодаря дальнейшей работе и доработке болида команда получит возможность претендовать на лидерство в Формуле 1.

Бывший президент также отметил, что этап в Майами станет для всех своеобразным новым стартом сезона. У Ferrari есть месяц на подготовку, и ди Монтедземоло надеется, что команда сумеет за это время усовершенствовать болид и повысить свои шансы на успех.

Источник

Лука ди Монтедземоло (5)Ferrari (790)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация