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Модель Hyundai Mufasa успешно прошла тесты на прочность в программе «За рулём».

В модельном ряду корейской автомобильной марки Mufasa занимает промежуточное положение между моделями Hyundai Creta и Hyundai Tucson. Это замечательное сочетание вместимости и компактности подчеркивает эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.11.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В модельном ряду корейской автомобильной марки Mufasa занимает промежуточное положение между моделями Hyundai Creta и Hyundai Tucson. Это замечательное сочетание вместимости и компактности подчеркивает эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев.

Под капотом паркетника установлен надежный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. В паре с ним работает гидроавтомат, который уже хорошо зарекомендовал себя на модели Creta. Специалисты отмечают, что это довольно надежное сочетание. Двигатель отличается простой конструкцией, без использования турбонаддува. Он работает на бензине марки АИ-92, который хорошо принимается двигателем.

Фото: Carsweek.ru

Срок службы автоматической коробки передач зависит от стиля вождения и своевременной замены трансмиссионной жидкости. Рекомендуется сокращать интервалы замены жидкости по возможности, чтобы продлить срок службы коробки.

Модель Mufasa доступна в пяти комплектациях, даже базовая версия кроссовера имеет неплохое оснащение. Реальная стоимость начинается с 3,5 миллиона рублей. Эксперт не верит, что возможно купить этот автомобиль за 2-2,5 миллиона рублей, указанной в прайс-листе.

Согласно Зиновьеву, иномарка Mufasa является "заслуженным" автомобилем, однако его беспокоит высокая цена. На рынке представлено множество китайских кроссоверов, которые стоят значительно дешевле.
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что минивэн Hyundai Staria на немецком автомобильном рынке больше не будет предлагаться с дизельным двигателем. Теперь это исключительно гибридная модель.

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