Новый внедорожник Off-road скоро присоединится к модельному ряду Hongqi

На мероприятии, которое проходило в рамках Шанхайского автосалона, бренд Hongqi анонсировал свою свежую разработку - концепт жесткого внедорожника на раме, готового завоевать сердца автолюбителей. По информации, предоставленной пресс-службой компании, у автомобиля пока нет официального наименования - проводится конкурс среди фанатов бренда, победитель которого получит в подарок первую серийную модель с производственной линии.

Основным приоритетом разработчиков станет запуск новинки на рынки с жестким климатом - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Учитывая наличие представительства бренда в России, высока вероятность, что внедорожник появится и на территории нашей страны.

Внешне автомобиль выделяется резкими линиями, прямоугольным кузовом, мощными колесными арками, массивной решеткой радиатора с прямоугольной сеткой, круглыми LED-фарами, грубыми покрышками, легкосплавными дисками в ретро-стиле. Направленность на бездорожье подчеркивают нелакированные крылья, боковая ступенька и экспедиционный багажник на крыше. Дверца багажника с «запаской» открывается боковым ходом. На капоте традиционно размещается красная полоса - символ бренда Hongqi.