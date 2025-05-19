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Новый внедорожник Off-road скоро присоединится к модельному ряду Hongqi

Hongqi представил концепт внедорожника на Шанхайском автосалоне. Планируется выпуск в 2026 году. Новинку планируют вывести на рынки с суровыми климатическими условиями.
РедакцияР
Редакция
19.05.2025, 15:22·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На мероприятии, которое проходило в рамках Шанхайского автосалона, бренд Hongqi анонсировал свою свежую разработку - концепт жесткого внедорожника на раме, готового завоевать сердца автолюбителей. По информации, предоставленной пресс-службой компании, у автомобиля пока нет официального наименования - проводится конкурс среди фанатов бренда, победитель которого получит в подарок первую серийную модель с производственной линии.

Основным приоритетом разработчиков станет запуск новинки на рынки с жестким климатом - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Учитывая наличие представительства бренда в России, высока вероятность, что внедорожник появится и на территории нашей страны.

Внешне автомобиль выделяется резкими линиями, прямоугольным кузовом, мощными колесными арками, массивной решеткой радиатора с прямоугольной сеткой, круглыми LED-фарами, грубыми покрышками, легкосплавными дисками в ретро-стиле. Направленность на бездорожье подчеркивают нелакированные крылья, боковая ступенька и экспедиционный багажник на крыше. Дверца багажника с «запаской» открывается боковым ходом. На капоте традиционно размещается красная полоса - символ бренда Hongqi.

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