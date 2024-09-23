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Модель KNEWSTAR 001 стоит на 4–6 % дешевле, чем Geely Tugella.

Новый купе-кроссовер KNEWSTAR 001 оказывается доступнее модели Geely Tugella, которую он фактически сменил на российском авторынке. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ», проведя анализ стоимости обеих машин.
РедакцияР
Редакция
23.09.2024, 11:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый купе-кроссовер KNEWSTAR 001 оказывается доступнее модели Geely Tugella, которую он фактически сменил на российском авторынке. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ», проведя анализ стоимости обеих машин.

Согласно данным, модель KNEWSTAR 001, которая дебютировала 19 сентября и уже доступна в салонах дилеров, предлагается по цене от 3 795 990 до 4 125 990 рублей. В то время как купе-кроссовер Geely Tugella, поставки которого прекратились, оценивался в диапазоне от 3 959 990 до 4 389 990 рублей согласно информации портала «Цена Авто» за первую половину сентября.

Таким образом, разница в стоимости между этими автомобилями составляет от 164 000 до 264 000 рублей, что соответствует 4 – 6% – в пользу новой модели KNEWSTAR 001.

Какие другие модели автомобилей появятся на российском рынке? Подробности об этом будут раскрыты на предстоящей выставке, которая пройдет в рамках крупного форума автомобильного бизнеса под названием «CarX – 2024». Организатором выступит агентство «АВТОСТАТ», мероприятие запланировано на 8 – 10 октября в Москве. Более подробную информацию можно найти на сайте.

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