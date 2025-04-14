Mitsubishi официально возвращается к «заряженной» версии Evolution для Pajero

По информации, распространенной японскими профильными СМИ, автопроизводитель Mitsubishi активно обсуждает возможность возрождения легендарной модели Pajero, причем в новом варианте внедорожник будет оснащен спортивным пакетом Evolution.

Согласно утечкам информации, предполагается, что это произойдет уже в следующем году. Некий независимый дизайнер по имени Enoch Gonzales представил свои видения будущего автомобиля. На его рендерах изображен трехдверный внедорожник с короткой базой, агрессивным передним обликом, оригинальной решеткой радиатора и массивным бампером. На задней двери выделяется большой спойлер.

Следующее поколение Mitsubishi Pajero, как сообщается, может быть построено на базе нового пикапа L200/Triton. При этом новый автомобиль получит свою собственную технологию электрического полного привода. В интерьере обещают использовать более высококачественные материалы, как это было с обновленным Outlander.

В качестве силового агрегата предполагается установка 204-сильного 2,4-литрового дизельного двигателя, взятого из L200/Triton. Кроме того, заявляется, что новинка будет предложена в варианте подключаемого гибрида.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что для нового компактного кроссовера Mitsubishi планируют возродить название Grandis.