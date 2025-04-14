Главная Новости Mitsubishi официально возвращается к «заряженной» версии Evolution для Pajero
Новости

Mitsubishi официально возвращается к «заряженной» версии Evolution для Pajero

"Mitsubishi планирует вернуть легендарный Pajero с эволюционным дизайном в следующем году, сообщает японская пресса. Новый внедорожник получит собственную платформу, электрический полный привод и 204-сильный дизельный двигатель. Вернется ли Mitsubishi Grandis?"
А
Антон Звонкий
14.04.2025, 15:42·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

По информации, распространенной японскими профильными СМИ, автопроизводитель Mitsubishi активно обсуждает возможность возрождения легендарной модели Pajero, причем в новом варианте внедорожник будет оснащен спортивным пакетом Evolution.

Согласно утечкам информации, предполагается, что это произойдет уже в следующем году. Некий независимый дизайнер по имени Enoch Gonzales представил свои видения будущего автомобиля. На его рендерах изображен трехдверный внедорожник с короткой базой, агрессивным передним обликом, оригинальной решеткой радиатора и массивным бампером. На задней двери выделяется большой спойлер.

Следующее поколение Mitsubishi Pajero, как сообщается, может быть построено на базе нового пикапа L200/Triton. При этом новый автомобиль получит свою собственную технологию электрического полного привода. В интерьере обещают использовать более высококачественные материалы, как это было с обновленным Outlander.

В качестве силового агрегата предполагается установка 204-сильного 2,4-литрового дизельного двигателя, взятого из L200/Triton. Кроме того, заявляется, что новинка будет предложена в варианте подключаемого гибрида.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что для нового компактного кроссовера Mitsubishi планируют возродить название Grandis.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация