Mitsubishi разрабатывает свой собственный электромобиль, аналогичный Nissan Leaf

Компания Mitsubishi готовится к новому этапу своего развития. Японский автопроизводитель планирует анонсировать новые модели, не имевшие ранее аналогов в его линейке. Одним из таких автомобилей станет полностью электрическая модель, созданная на основе существующей разработки Nissan. Интересно, что у Mitsubishi уже был опыт выпуска электромобиля - модель i-MiEV. Однако она не стала широко популярной, в частности из-за своего сходства с гольф-каром.

Фото: Carsweek.ru

По информации из источников, новый электромобиль от Mitsubishi будет базироваться на модели Nissan Leaf 2026 года. Представители обеих компаний прокомментировали сотрудничество следующим образом: "Сегодняшнее заявление свидетельствует о намерении Mitsubishi Motors сотрудничать с Nissan, ее партнером в рамках альянса. Одной из целей сотрудничества станет введение новой модели на рынках США и Канады. Планируется, что новинка появится в продаже летом следующего года".

Визуальные сходства между новым электромобилем от Mitsubishi и будущим поколением Nissan Leaf заметны невооруженным глазом. Особенно схожи фары и общий профиль автомобилей. Однако, если ориентироваться на текущую модель Outlander (основанную на кроссовере Nissan Rogue), можно ожидать, что Mitsubishi визуально значительно отличится от своего "родственника" Nissan. На данный момент информации о новой модели Mitsubishi пока немного. Гораздо больше известно о новом хэтчбеке Nissan Leaf.

Фото: Carsweek.ru

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