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Mitsubishi показала свой новый внедорожник на автомобильном салоне на Филиппинах

Японцы надеются, что новый внедорожник привлечет внимание покупателей, как это случилось с моделью Outlander Sport, которая также добилась успеха на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2024, 13:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Японцы надеются, что новый внедорожник привлечет внимание покупателей, как это случилось с моделью Outlander Sport, которая также добилась успеха на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дизайн DST выполнен в стиле Gravitas & Dynamism, характеризуется премиальным внешним видом и просторным салоном.

О технических характеристиках новой модели пока мало информации. Компания Mitsubishi планирует выпустить 16 новых моделей к 2026 году в рамках программы Mitsubishi Challenge 2025, включая 6 электрических автомобилей.

Серийное производство DST намечено на 2025 год, а начало продаж запланировано на начало 2026 года.

Недавно было объявлено об обновлении гибридной версии Mitsubishi Outlander.

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