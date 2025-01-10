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Mitsubishi запустила конкурс тюнинга пикапа L200

Компания Mitsubishi организует конкурс тюнинга популярного пикапа L200 в Японии. Участники представят модифицированные проекты, подчеркивающие потенциал этой модели. На конкурсе - 16 тюнингованных автомобилей от разных бюро, включая Triton в лоурайд-стиле. Победителя планируют показать на автосалоне в Токио.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.01.2025, 14:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Mitsubishi объявила о запуске конкурса среди тюнинг-ателье в Японии. Участники соревнования должны будут модернизировать популярный пикап Mitsubishi L200, сообщает информационный портал «Автопилот».

Этот конкурс призван продемонстрировать потенциал модели в плане тюнинга. На различных рынках данное авто известно как Triton. Недавно новый пикап Mitsubishi L200/Triton был удостоен престижной награды в номинации «Дизайн» национальной премии «Автомобиль года в Японии».

В соревновании задействовано 16 модифицированных автомобилей от различных ателье. Была возможность представить на конкурс более одной модели от одной компании. Каждый проект имеет уникальную концепцию. Например, один из участников стилизовал Triton в лоурайдерском стиле, с низкой подвеской, крупными дисками и массивными обвесами.

Многие тюнеры в своих работах старались подчеркнуть внедорожные качества пикапа. Самое захватывающее творение автопроизводитель обещает представить в этом месяце на домашнем автосалоне в Токио.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Mitsubishi представила обновленную модель Triton 2024 года в версии GLX-R.

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