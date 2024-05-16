Mitsubishi наконец добавит в свою линейку в США приличную машину

Компания Mitsubishi, возможно, добавит в свою ассортимент внедорожный минивэн. Согласно сообщению, опубликованному в четверг Automotive News, японский автопроизводитель готовит к производству версию концептуальной модели D.X, представленной в прошлом октябре. Ожидается, что новинка появится не раньше конца десятилетия и станет одним из двух грубых транспортных средств, о которых, как сообщается, компания рассказала в рамках нового плана Momentum 2030, представленного на этой неделе дилерам в Северной Америке.

Президент и генеральный директор Mitsubishi Motors North America Марк Чаффин сообщил дилерам, что будут запущены две совершенно новые модели в сегментах, "в которых компания пока не участвует". Это дополнительно к планам автопроизводителя запускать новые или "полностью обновленные" автомобили каждый финансовый год с 2026 по 2030 год.

Мы обратились в Mitsubishi, чтобы узнать, подтвердится ли информация о том, что одной из двух новых моделей будет производственная версия D:X. Мы обязательно обновим эту историю, как только получим ответ.

Минивэн D:X на шесть человек с плоским полом и гибридной силовой установкой был представлен в 2023 году в облике будущего марсохода. Он имел поднятое подвеску, обильное обшивочное оборудование, передние и задние защитные пластины, массивные шины и систему полного привода. При его запуске мы предполагали, что концепция могла дать представление о следующем поколении Delica.

Линейка Mitsubishi в США тоньше, чем у некоторых конкурентов. Она точно нуждается в доле веселья. Компактный и доступный Mirage, вероятно, прекратит производство в конце этого года, оставив Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross единственными доступными моделями. Новые модели начнут поступать на рынок уже в следующем году с появлением варианта Outlander с увеличенным клиренсом.

По информации из отчета, Mitsubishi будет опираться на партнерство с Nissan, что может привести к появлению нового грузовика для США, но компания пока не делает определенных заявлений. Также есть планы заменить Mirage на новую модель начального уровня - компактный кроссовер с гибридной силовой установкой - к концу 2025 года, что делает возможность появления внедорожного минивэна самым захватывающим предложением в будущем.