Пикап Mitsubishi L200 вновь доступен в Великобритании по цене от 36 тысяч фунтов

Спустя шесть лет, Mitsubishi вновь возвращается на рынок Великобритании, делая ставку на хорошо знакомую модель – пикап L200. Компания официально объявила цены и комплектации нового автомобиля.

Заказы на Mitsubishi L200 уже принимаются. Модель в двухкабинном исполнении стартует с отметки £36,295, а коммерческая версия обойдется покупателям минимум в £37,495 (без учета НДС). Для нового пикапа предусмотрены две комплектации: базовая Titan и более оснащенная Barbarian, стоимостью £39,995 или £41,195 за коммерческий вариант Barbarian. Для сравнения, Toyota Hilux предлагается по цене около £43,000, при этом через сервис Buy A Car можно получить скидку примерно £2,500.

Новая генерация Mitsubishi L200, обозначенная как «Series 7», оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом. Этот агрегат представляет собой модернизированную версию мотора предыдущего поколения и отличается увеличенной мощностью и крутящим моментом. В версии Triton для других рынков пикап выдает до 201 л.с., что значительно превышает показатели 1,9-литрового дизеля Isuzu D-Max, развивающего 162 л.с.

С новым 2,4-литровым двигателем L200, предназначенный для Великобритании, способен буксировать прицеп массой до 3,500 кг и перевозить груз весом до 1,000 кг. Вся мощность передается через шестиступенчатую автоматическую коробку передач на новую систему полного привода, поддерживающую переключение между двумя и четырьмя ведущими колесами. Кроме того, автомобиль оснащен центральным дифференциалом с пониженным рядом и семью режимами движения: Normal, ECO, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.