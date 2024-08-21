Рост продаж электромобилей Zeekr на мировом рынке набирает обороты

Китайский производитель электромобилей Zeekr, являющийся новичком на рынке, стремительно увеличивает свое присутствие по всему миру. Поддерживаемый компанией Geely, бренд планирует запустить свои электромобили на австралийский рынок в текущем году, а затем в 2025 году планирует выйти на японский рынок.

Фото: Carsweek.ru

Компания Zeekr, хотя находится на рынке всего несколько лет, но уже успела завоевать популярность благодаря своим моделям и передовым технологиям аккумуляторов.

Дебютировав на австралийском рынке, бренд создал там собственное подразделение и внедрил модель франчайзинговых дилеров для продажи своих автомобилей.

Первой моделью Zeekr, которая будет доступна для покупки в Австралии, станет X SUV. Этот электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором ёмкостью 66 кВт·ч, расположенным под полом. Один мотор и задний привод позволяют автомобилю проехать до 540 км на одном заряде, а быстрая зарядка постоянным током мощностью 150 кВт позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 30 минут.

Модели с одним двигателем обладают мощностью 200 кВт (268 л.с.) и 343 Нм крутящего момента, в то время как те, кто ценит более высокую производительность, смогут выбрать двухмоторную модель с полным приводом, мощностью 315 кВт (422 л.с.) и 543 Нм крутящего момента.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали о представлении обновленного электроседана Zeekr 007 2025 для китайского рынка. Китайский производитель Zeekr выпустил обновленную модель седана 007 для внутреннего рынка, которая также доступна к покупке в России.