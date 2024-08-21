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Рост продаж электромобилей Zeekr на мировом рынке набирает обороты

Китайский производитель электромобилей Zeekr, являющийся новичком на рынке, стремительно увеличивает свое присутствие по всему миру.
А
Антон Звонкий
21.08.2024, 08:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайский производитель электромобилей Zeekr, являющийся новичком на рынке, стремительно увеличивает свое присутствие по всему миру. Поддерживаемый компанией Geely, бренд планирует запустить свои электромобили на австралийский рынок в текущем году, а затем в 2025 году планирует выйти на японский рынок.

Фото: Carsweek.ru

Компания Zeekr, хотя находится на рынке всего несколько лет, но уже успела завоевать популярность благодаря своим моделям и передовым технологиям аккумуляторов.

Дебютировав на австралийском рынке, бренд создал там собственное подразделение и внедрил модель франчайзинговых дилеров для продажи своих автомобилей.

Первой моделью Zeekr, которая будет доступна для покупки в Австралии, станет X SUV. Этот электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором ёмкостью 66 кВт·ч, расположенным под полом. Один мотор и задний привод позволяют автомобилю проехать до 540 км на одном заряде, а быстрая зарядка постоянным током мощностью 150 кВт позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 30 минут.

Модели с одним двигателем обладают мощностью 200 кВт (268 л.с.) и 343 Нм крутящего момента, в то время как те, кто ценит более высокую производительность, смогут выбрать двухмоторную модель с полным приводом, мощностью 315 кВт (422 л.с.) и 543 Нм крутящего момента.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали о представлении обновленного электроседана Zeekr 007 2025 для китайского рынка. Китайский производитель Zeekr выпустил обновленную модель седана 007 для внутреннего рынка, которая также доступна к покупке в России.

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