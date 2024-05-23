Апрельская динамика мирового авторынка: рост на 3%

На мировом авторынке в апреле текущего года отмечено увеличение на 2,8%, и общее количество проданных легковых и легких коммерческих автомобилей достигло отметки в 6 миллионов 813 тысяч единиц. По итогам первых четырех месяцев 2024 года глобальные продажи автотранспорта составили 27 миллионов 532 тысячи автомобилей, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, объявила консалтинговая компания GlobalData.

Согласно данным, лидерство по продажам в апреле сохранил Китай, где было реализовано 1 миллион 823 тысячи автомобилей (+2,8%). Американский рынок сократился на 3%, с общим объемом продаж в 1 миллион 329 тысяч автомобилей.

Автомобильные отрасли в странах Западной Европы показали рост на 12,6%, достигнув отметки в 1 миллион 109 тысяч машин. В то же время в странах Восточной Европы продажи увеличились на 16,4%, до 356,6 тысячи единиц. Этот положительный результат стал возможен благодаря устойчивому спросу в России, на Украине, а также активным продажам в Турции.

Рынок Южной Америки показал рост на 30,3%, с общим объемом продаж в 239,3 тысячи автомобилей. Среди ведущих мировых автомобильных рынков следует также отметить Японию (307 тысяч штук, -11,5%), Канаду (154,3 тысячи штук, +5%) и Корею (138,4 тысячи штук, -6%).