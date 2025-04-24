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Минтцлафф: Макс Ферстаппен выступит за "Ред Булл" и в 2026 году

Red Bull: Минтцлафф уверен в будущем Ферстаппена, гонщик останется с командой до 2026 года. Контракт и верность - гарантии сотрудничества.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор компании Red Bull Оливер Минтцлафф развеял любые сомнения по поводу возможного ухода Макса Ферстаппена…

Оливер Минтцлафф подчеркнул, что у него нет сомнений относительно будущего Макса Ферстаппена. «Мы все недовольны текущей ситуацией и не скрываем это, но я уверен, что Макс продолжит выступать за Red Bull еще долгие годы. Я убежден, что он останется с нами и в 2026 году», - заявил Минтцлафф.

Исполнительный директор отметил, что Ферстаппен заключил контракт с командой до конца 2028 года, что свидетельствует о его лояльности. «Макс начал свою карьеру в Red Bull и хотел бы завершить ее здесь. Наши отношения остаются прочными и ничего не изменилось», - подчеркнул Минтцлафф.

Оливер Минтцлафф отметил важность сотрудничества с Максом Ферстаппеном и подчеркнул, что обе стороны выиграли от этого партнерства. «Макс – один из лучших гонщиков в мире, и он также многое обязан Red Bull. Несмотря на сложности, которые мы сейчас испытываем, я уверен, что Макс ценит наше стремление построить лучший болид. Только совместными усилиями мы сможем вернуться к победам. И мы достигнем этой цели», - подытожил Минтцлафф.

Источник

Red Bull Racing (387)

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