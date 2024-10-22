Минпромторг отказывается от упрощенного технического регламента в автомобильной промышленности.

С начала 2025 года упрощенные условия для отечественных автопроизводителей будут отменены, а требования технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), касающиеся безопасности автотранспорта, вступят в силу снова. Об этом информирует Минпромторг на своем сайте, а текст проекта постановления доступен на официальном портале regulation.gov.ru.

В Минпромторге России утверждают, что отечественные производители уже могли наладить производство критически важных автозапчастей или наладить поставки из других стран. Теперь на новые автомобили снова будут устанавливаться антиблокировочные системы, системы курсовой устойчивости и пассивной безопасности.

Напомним, что в мае 2022 года Правительством РФ было принято постановление о временном упрощении технического регламента в автомобильной промышленности из-за ухода с российского рынка части иностранных автопроизводителей. В настоящее время планируется внести изменения в это постановление.

По некоторым пунктам ведомство предусматривает возможность отступить от требований регламента, но не более чем на полгода. До 30 июня 2025 года исключения могут касаться электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем защиты пешеходов и установки средств вызова экстренных служб.