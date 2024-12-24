Видеозвонок из Минпромторга: автозаводы подготовятся к новому инвестиционному режиму

С начала текущего года Минпромторг и представители автопрома обсуждают три регуляторных нововведения. Из них два касаются вопроса специнвестконтрактов (СПИК), а одно – выдачи займов Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили источники, близкие к процессу обсуждения.

Основное внимание уделяется дискуссии вокруг формулы 30-30-30, которая направлена на поощрение инвестиций автосборочных предприятий, которым не хватает баллов за локализацию для компенсации утилизационного сбора.

Этот механизм позволит инвесторам требовать компенсацию в размере разницы между расходами на утилизацию и суммой субсидий, пропорциональных количеству баллов, заработанных за локализацию. Затраты на производство, локализацию автокомпонентов и маркетинг продукции могут быть возмещены предприятиям.

Российские автопроизводители, включая АВТОВАЗ и КАМАЗ, высказывают свое недовольство таким подходом китайским маркам, считая, что конкуренты получат преимущество на рынке массовых автомобилей.

Как альтернативу формуле 30-30-30 рассматриваются и другие варианты. В частности, вариант "сдвига вправо" в рамках СПИК для новых инвесторов, допускающий более позднее достижение требуемого количества баллов за локализацию. Кроме того, рассматривается возможность использования части средств от утилизационного сбора на увеличение капитала Фонда развития промышленности. В этом случае Фонд сможет запустить специальную программу выдачи льготных займов для развития новых производственных мощностей.

В настоящее время переговоры по данной инвестиционной программе приостановлены, окончательное решение будет принято к концу текущего года или в начале следующего.