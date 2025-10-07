Buick Century представил праздничную гольф-версию минивэна

В Китае состоялась официальная презентация специальной версии минивэна Buick Century, приуроченной к проведению шанхайской серии турниров по гольфу, которые пройдут с 9 по 12 октября в рамках сезона LPGA 2025. Новинка оформлена в тематическом стиле, сообщает Autohome.cn.

В этом году Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) отмечает 75-летний юбилей со дня основания.

Спецверсия минивэна сохраняет классический облик стандартной модели, однако отличается особым декором и уникальным оттенком кузова. Новый цвет, получивший название Champion, разработан специально для серии Championship Edition. На окнах автомобиля размещены логотип Buick Golf и эмблема на английском языке. Кроме того, юбилейная версия оснащена обновленными хромированными колесными дисками.



Фото: Carsweek.ru

Габаритные размеры минивэна составляют: длина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1807 мм. Колесная база — 3088 мм. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбомотор, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная мощность силовой установки достигает 237 лошадиных сил (174 кВт), максимальный крутящий момент равен 350 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатая механическая.

В оснащение Buick Century 2025 модельного года входят такие современные технологии, как система eConnect Zhilian, интеллектуальный пилот NOP, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта и ряд других опций.



Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно о старте продаж вседорожников Buick Encore в России. Минимальная стоимость модели составляет 2,05 млн рублей.

Фото: Autohome.cn