Минфин предлагает компенсировать ущерб по ОСАГО без учета износа

Российских страховщиков могут обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа автозапчастей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Однако такое предложение может быть реализовано при условии, что страховые компании получат право самостоятельно определять форму возмещения — либо в денежном выражении, либо посредством ремонта. Информацию об этом передает агентство «Прайм».

На парламентских слушаниях в Государственной Думе, посвящённых обсуждению изменений в закон об ОСАГО, Иван Чебесков отметил, что если у гражданина будет изъято право выбора между денежной компенсацией и ремонтом, целесообразно выплачивать компенсацию по максимальной сумме, исходя из стоимости ремонта без учета износа деталей.

В ходе слушаний была рассмотрена инициатива, согласно которой право выбора формы возмещения по ОСАГО может перейти к страховщику. В настоящее время этот выбор делает сам автовладелец. При предложенных изменениях страховые компании смогут определять, предоставлять ли ремонт или денежную выплату с учетом износа автомобиля.

Страховщики также выступили с предложением о введении дополнительной выплаты. Такой механизм позволит компенсировать разницу в случае, если в процессе ремонта будут обнаружены скрытые повреждения, из-за которых фактическая стоимость ремонта превысит ранее выплаченную сумму.

Иван Чебесков поддержал инициативы страховщиков, однако подчеркнул, что вопрос требует более тщательной проработки. Он отметил, что необходимо оценить возможные риски, связанные с передачей права выбора формы возмещения страховым компаниям.

В министерстве высказывают опасения, что недобросовестные страховщики могут намеренно затягивать дополнительные выплаты или усложнять процесс их получения для клиентов.