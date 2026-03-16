Минарди: благодаря Антонелли итальянский флаг вновь на подиуме

Бывший владелец одноимённой команды Джанкарло Минарди поделился своими впечатлениями после яркой победы Кими Антонелли, опубликовав колонку на официальном сайте.

Джанкарло Минарди отметил, что произошедшее — это значимое событие для итальянского автоспорта. Спустя два десятилетия после успеха Джанкарло Физикеллы Андреа Кими Антонелли вновь поднял итальянский флаг на вершину подиума Формулы 1. По словам Минарди, победа Антонелли, дополненная поулом и лучшим кругом в гонке, стала настоящим достижением — подобный результат итальянскому гонщику не удавался уже более пятидесяти лет.

Минарди выразил признательность тем, кто поддерживал молодого пилота с самого начала его карьеры. Особо он отметил вклад своего сына Джованни Минарди, сыгравшего важную роль в переходе Кими в Mercedes, а также команду Mercedes, Тото Вольффа и ACI Sport. При этом Джанкарло подчеркнул, что основной успех принадлежит самому Антонелли, который демонстрировал прогресс на протяжении сезона и вновь показал высший класс в Китае, установив лучшее время на 53-м круге, несмотря на изношенность шин.

По мнению Минарди, гонка Кими была проведена на очень высоком уровне. Он подчеркнул, что одно из ключевых качеств Антонелли — умение не повторять прежних ошибок, что особенно важно для его дальнейшего профессионального роста.

Также Минарди обратил внимание на стабильность темпа молодого гонщика, проявившуюся как в спринте, так и в предыдущих этапах. Разница между кругами Антонелли зачастую не превышала тысячных долей секунды.

Говоря о соперниках, Минарди отметил, что Ferrari по-прежнему демонстрирует лучшие старты, однако на длинной дистанции уступает Mercedes в темпе примерно три-четыре десятых секунды за круг. Особого внимания, по его словам, заслужила зрелищная и корректная дуэль между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, которая завершилась для британца первым подиумом в составе Ferrari.

Минарди подчеркнул, что в нынешней фазе сезона главным фактором становится надёжность техники. Он отметил, что очки достались тем, кто сумел избежать технических проблем. Среди них — Оливер Берман, Пьер Гасли, Лиам Лоусон, Айзек Хаджар, Карлос Сайнс-младший и Франко Колапинто, которые воспользовались многочисленными сходами соперников и принесли важные баллы своим командам. На этом фоне, по мнению Минарди, неудача McLaren стала настоящим шоком: обе машины не смогли стартовать в гонке.

В завершение Джанкарло Минарди предложил насладиться блестящей победой Кими Антонелли и напомнил, что через две недели участников чемпионата ждёт Сузука — трасса, где гонщики смогут в полной мере проявить свой талант.