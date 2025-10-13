Главная Новости Конференции MIMS Automobility выступила партнером конференций ComAuto и ServiceAuto
Новости

MIMS Automobility выступила партнером конференций ComAuto и ServiceAuto

MIMS Automobility Saint Petersburg станет партнером форумов ComAuto и ServiceAuto на CarXL – 2025, объединяя лидеров российского автобизнеса и сервисных центров.
РедакцияР
Редакция
13.10.2025, 15:41·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Через две недели, 28 октября, стартует форум автобизнеса «СarXL – 2025», организатором которого выступает агентство «АВТОСТАТ». В рамках мероприятия запланированы конференции ComAuto и ServiceAuto. Партнером этих встреч станет международная выставка автомобильной промышленности MIMS Automobility Saint Petersburg.

Выставка MIMS Automobility традиционно собирает на одной площадке производителей, дистрибьюторов, представителей станций технического обслуживания и профильных специалистов отрасли. В 2026 году мероприятие вновь пройдет в Санкт-Петербурге: даты проведения назначены на период с 25 по 28 августа, а местом выбрали КВЦ «Экспофорум».

Переезд выставки в новый город открывает дополнительные перспективы. Организаторы отмечают, что современная площадка, новые форматы проведения и выгодная логистика обеспечивают удобство для участников из северного региона России и стран СНГ.

MIMS Automobility по-прежнему сохраняет статус ключевой площадки для входа в отрасль для представителей российского автобизнеса, сервисных инженеров, а также руководителей и специалистов станций техобслуживания. Здесь можно установить контакты с поставщиками, опробовать современное оборудование, ознакомиться с технологическими новинками и напрямую пообщаться с производителями.

На открытии форума «СarXL – 2025» с приветственным словом выступит генеральный директор ITEMF Expo и руководитель выставки MIMS Automobility Оксана Аникеева. Также у гостей мероприятия будет возможность встретиться с организаторами выставки и задать интересующие вопросы непосредственно на их стенде.

Источник

Конференции (183)Carx (24)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация