Юбилейная выставка MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге готовит революцию в автоиндустрии

В августе 2026 года Санкт-Петербург станет местом проведения масштабного события для автомобильной отрасли. С 25 по 28 августа здесь пройдет выставка MIMS Automobility Saint Petersburg, которая, по информации пресс-службы организаторов, соберет ведущих представителей индустрии из России, Китая, Европы и Азии. Площадкой для мероприятия выбран КВЦ «Экспофорум».

Выставка будет посвящена 30-летнему юбилею MIMS, что придает событию особое значение. Организаторы подчеркивают — на мероприятии ожидаются новейшие разработки в области автокомпонентов, электромобилей и сервисов, а также насыщенная программа встреч и демонстраций.

Питер как авто-хаб: город, который меняет игру

Организаторы отмечают, что Санкт-Петербург выбран неслучайно: город уже зарекомендовал себя как промышленный и логистический центр с развитой инфраструктурой. Филипп Попов из СПб ГКУ напомнил о лидерстве Санкт-Петербурга в судостроении и фармацевтике, а также о растущих амбициях в автомобильной отрасли.

Георгий Сурков, представляющий Союз промышленников, подчеркнул, что проведение выставки позволит укрепить связи с зарубежными рынками, включая Иран и Турцию, где спрос на автокомпоненты стабильно высок. По его словам, КВЦ «Экспофорум» располагает площадями в 50 тысяч квадратных метров, что дает простор для проведения более 200 мероприятий ежегодно.

Что увидим: тренды, новинки и живые демонстрации

Посетителей выставки ждут презентации современных решений в автокомпонентах, сервисах и технологиях. Илья Плисов из Союза автосервисов считает, что MIMS является отражением актуальных тенденций рынка. Виталий Киселев из РОАД заявил, что даже в непростые периоды выставка способствует развитию партнерских связей.

Майя Свиридова из НАПАК отметила увеличение числа отечественных производителей после ухода западных компаний. Среди мероприятий запланированы экскурсии по павильонам, тематические конференции и церемония вручения наград MIMS Awards. Для профессионалов закупочной сферы будет работать новый VIP Club.

Юбилейный бонус: бесплатный билет и больше

По словам Оксаны Аникеевой из ITEMF Expo, юбилейное мероприятие сохранит популярные форматы, такие как AGORA и MIMS Academy. Уже открыта ранняя регистрация, а промокод "MIMSSPB" позволяет получить бесплатный билет на выставку. Это отличная возможность для специалистов отрасли, представителей СМИ и гостей ознакомиться с последними достижениями и расширить деловые контакты.

Ранее сообщалось, что белорусские предприятия третий год подряд принимают участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Фото: MIMS Automobility Saint Petersburg.