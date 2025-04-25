Разве можно угнать любой KIA, зная его VIN?

Недавно обнародована информация о нескольких миллионах автомобилей, оказавшихся под угрозой похищения со стороны злоумышленников. Имея возможность удаленного доступа, преступники могли легко открыть дверь и запустить двигатель, обойдя даже отключенные цифровые функции.

Владельцы автомобилей KIA могут подключить свой смартфон к машине через официальный сайт и управлять ею на расстоянии. Однако хакеры Сэм Карри и Нейко Риверой выявили хитрый метод, позволяющий представить другое устройство за телефон владельца авто и получить доступ к любому автомобилю. Даже отключенные удаленные сервисы не обеспечивали защиту от угрозы.

Сэм и Нейко - известные "белые хакеры" из IT-сферы, специализирующиеся на поиске уязвимостей в различных системах. Они нашли корыстное место в системе безопасности KIA и рекомендовали радикальные меры для устранения проблемы - выключить встроенный модем в автомобиле или извлечь sim-карту.

После получения информации и рекомендаций от "белых хакеров", представители KIA сообщили, что уязвимость устранена, и в настоящее время проводится аудит систем безопасности на других марках машин. Возникает вопрос о том, воспользовался ли кто-то доступом через эту "прореху" и сколько автомобилей на самом деле пострадали. Известно, что угроза касалась всех авто KIA, выпущенных в Северной Америке с 2014 по 2024 год.

Этот случай служит напоминанием о том, насколько опасными могут быть новейшие технологии. Они приносят владельцам автомобилей полный комфорт, но могут стать оружием в руках преступников. Чем сложнее система в авто, тем выше риск кибератак. Поэтому крайне важно не только совершенствовать интеллектуальные возможности автомобилей, но и создавать надежные системы защиты.

Уточнения

VIN (англ. Vehicle identification number) - уникальный 17-значный код идентификации транспортного средства.

Хакер (англ. hacker, от to hack) - многозначный термин в области информационных технологий и программирования.