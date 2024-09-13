Мика Сало: у Валттери Боттаса "довольно сложная ситуация"

По мнению экспертов, Валттери Боттас практически уверен в своем участии в гонках за команду Sauber в следующем сезоне. Тем не менее, его соотечественник и экс-гонщик Формулы 1 Мика Сало высказал сомнения относительно этого сценария.

Сало подчеркнул, что хотя Боттас является выдающимся профессионалом и отличным командным игроком, его услуги далеко не дешевы. В то же время, Габриэль Бортолето может привлечь спонсоров в команду Sauber, что делает его позицию менее стабильной.

Эксперты отмечают, что Валттери настаивает на заключении долгосрочного контракта, в то время как в Sauber рассматривают вариант продления контракта лишь на один год.

Мика Сало считает, что в данной ситуации Боттасу стоит быть гибче и согласиться на однолетнее соглашение с командой Sauber, учитывая, что он уже знаком с работой в этой команде.

В случае, если Боттас покинет Формулу 1, у него есть возможность продолжить карьеру в серии IndyCar, как это делают другие бывшие пилоты Формулы 1.

Мика Сало поддерживает идею ухода Боттаса в IndyCar, отмечая, что там у всех гонщиков есть равные шансы на успех, и считает, что финский пилот сможет добиться выдающихся результатов в этой серии.