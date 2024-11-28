Главная Новости Red Bull Racing Мика Хаккинен оценил профессиональное развитие Макса
Новости

Мика Хаккинен оценил профессиональное развитие Макса

Двукратный чемпион мира, Мика Хаккинен, высказал свои мысли по поводу уик-энда в Лас-Вегасе и поделился своими прогнозами на предстоящий Гран При Катара.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.11.2024, 11:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Двукратный чемпион мира, Мика Хаккинен, высказал свои мысли по поводу уик-энда в Лас-Вегасе и поделился своими прогнозами на предстоящий Гран При Катара.

Хаккинен выразил поздравления Максу Ферстаппену с победой в чемпионате, отметив его выдающееся достижение, учитывая не самую быструю машину Red Bull.

Бывший пилот подчеркнул важность психологической устойчивости для победы в чемпионате и отметил профессиональный рост Ферстаппена, который стал лидером команды.

Оценивая шансы Ландо Норриса в будущем сезоне, Хаккинен предсказал, что гонщик McLaren сможет дать бой на старте сезона и бороться за победы сразу с первых гонок.

Переходя к предстоящему Гран При Катара, Хаккинен отметил, что ожидает острой борьбы между McLaren, Ferrari и Red Bull на трассе.

Хаккинен также подчеркнул, что холодная погода прошлого уик-энда влияла на успехи Mercedes, но в этом году в Катаре командам придется столкнуться с жарой, что создаст дополнительные сложности для участников.

Бывший чемпион выразил уверенность, что именно борьба McLaren и Ferrari определит исход гонки, несмотря на победу Ферстаппена в прошлом году.

И в заключение Хаккинен отметил, что борьба за позиции в Кубке конструкторов остается напряженной, особенно за шестое место, где небольшое отрыв в очках может принести миллионы командам.

Источник

Макс Ферстаппен (163)Red Bull Racing (319)McLaren (216)Мика Хаккинен (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация