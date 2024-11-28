Мика Хаккинен оценил профессиональное развитие Макса

Двукратный чемпион мира, Мика Хаккинен, высказал свои мысли по поводу уик-энда в Лас-Вегасе и поделился своими прогнозами на предстоящий Гран При Катара.

Хаккинен выразил поздравления Максу Ферстаппену с победой в чемпионате, отметив его выдающееся достижение, учитывая не самую быструю машину Red Bull.

Бывший пилот подчеркнул важность психологической устойчивости для победы в чемпионате и отметил профессиональный рост Ферстаппена, который стал лидером команды.

Оценивая шансы Ландо Норриса в будущем сезоне, Хаккинен предсказал, что гонщик McLaren сможет дать бой на старте сезона и бороться за победы сразу с первых гонок.

Переходя к предстоящему Гран При Катара, Хаккинен отметил, что ожидает острой борьбы между McLaren, Ferrari и Red Bull на трассе.

Хаккинен также подчеркнул, что холодная погода прошлого уик-энда влияла на успехи Mercedes, но в этом году в Катаре командам придется столкнуться с жарой, что создаст дополнительные сложности для участников.

Бывший чемпион выразил уверенность, что именно борьба McLaren и Ferrari определит исход гонки, несмотря на победу Ферстаппена в прошлом году.

И в заключение Хаккинен отметил, что борьба за позиции в Кубке конструкторов остается напряженной, особенно за шестое место, где небольшое отрыв в очках может принести миллионы командам.