Значение новостей о Ньюи через призму трёх причин, считает Мика Хаккинен

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен выразил своё мнение относительно ухода главного аэродинамиста Red Bull Racing, Эдриана Ньюи. Хаккинен отметил важность данного решения как для самого Ньюи, так и для всего мира Формулы 1.

Эксперт подчеркнул, что роль лидера, вдохновляющего инженеров и конструкторов, нынче более существенна, нежели когда-либо, чтобы команда смогла сосредоточиться на ключевых аспектах создания быстрой машины.

Хаккинен отметил, что оба его титула в Формуле 1 он завоевал на машинах, разработанных Эдрианом Ньюи, подчеркнув его влияние на успехи McLaren и Red Bull Racing.

Уход Ньюи может повлечь за собой последователей и дестабилизировать ситуацию в Red Bull Racing, а также повлиять на выступления Макса Ферстаппена.

Мика Хаккинен также поделился своим прогнозом на предстоящий уик-энд в Майами, высказав мнение, что Феррари смогут доставить неприятности Red Bull благодаря прогрессу, достигнутому командой под руководством Фредерика Вассёра.

Прогноз от Мики

В Майами ожидается второй спринт сезона, а новый формат уик-энда добавляет командам дополнительное напряжение, требуя быстрого реагирования на изменения.