Мик Шумахер узнал о контракте Дуэна из соцсетей

Во время проведения Гран При Нидерландов команда Alpine официально объявила о заключении контракта с гонщиком Джеком Дуэном на сезон 2025 года. Спорное решение по выбору пилота вызвало недовольство со стороны Мика Шумахера, который также претендовал на это место, но не был уведомлен о решении команды.

Брат Мика, Ральф Шумахер, выразил своё разочарование действиями Alpine, подчеркнув, что Мик узнал о своем отстранении из команды из социальных сетей. «Это абсолютно неприемлемо!», - заявил Ральф в эфире немецкого Sky. «Похоже, что команда потеряла свою стратегию. Людей увольняют, приглашают обратно, и так далее. Все это происходит под чутким руководством Флавио Бриаторе».

Следующий сезон обещает быть насыщенным на трансферы. Вакансии пока остаются открытыми в командах Mercedes, Sauber и RB. Сообщается, что Mercedes склоняется к подписанию контракта с Андреа Кими Антонелли, в то время как место в RB может занять Даниэль Риккардо или Лиам Лоусон.

Для Мика Шумахера остается лишь один вариант вернуться в мир Формулы 1. Однако он не сдается и надеется на лучшее: «Я не собираюсь опускать руки. Есть ещё два свободных места, и мы продолжим бороться. Надеюсь, что к концу года мы продемонстрируем хорошие результаты. Я показал, на что способен, и команды это помнят».