Мик Шумахер готовится к дебютным тестам в IndyCar

В понедельник, 13 октября, Мик Шумахер впервые примет участие в тестах американской гоночной серии IndyCar. Гонщик сядет за руль автомобиля команды Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) на автодроме в Индианаполисе, где трасса использует так называемую «стадионную» конфигурацию. Ранее именно этот вариант принимал заезды Формулы 1.

Сын семикратного чемпиона мира планирует провести оставшееся время до тестов на базе команды RLL. Здесь Мик будет знакомиться с техническими нюансами Dallara DW12. Гонщик подробно изучит органы управления автомобилем и примет участие в специализированной подготовке.

Также Шумахер посетит американскую базу Honda Racing Corporation, где его ожидает работа на гоночном симуляторе. Специалисты Honda провели срочные сервисные работы, чтобы оборудование стало доступно для тренировочных сессий Мика.

Как рассказал президент RLL Джей Фрай изданию Racer, во вторник у гонщика запланирована процедура подгонки сиденья с восьми утра до полудня на базе команды. После этого Шумахер отправится к симулятору, на котором будет работать с часу дня до пяти вечера вместе с инженерным штабом команды.

В субботу спортсмен вновь посетит базу RLL, где продолжит изучать устройство автомобиля. Инженеры подробно объяснят Мику особенности шасси и динамики машины, чтобы он получил необходимый объем знаний перед тестами.

Команда отмечает, что возможность поработать с Миком вызывает у всех большой интерес, а поддержка со стороны Honda сыграла важную роль в организации тестов. Быстрое завершение сервисных работ на симуляторе позволило провести дополнительные тренировки гонщика.

В день тестов на автодроме Шумахеру окажет поддержку молодой британский пилот Луис Фостер, признанный «Новичком года» по итогам текущего сезона IndyCar.

По словам представителей RLL, Луис Фостер поможет Мику получить ответы на все интересующие вопросы и быстрее адаптироваться к особенностям американской гоночной серии. Ожидается, что в понедельник спортсмену окажут всестороннюю техническую и организационную помощь.