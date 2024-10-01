Легендарный Михаэль Шумахер впервые снова на публике

На прошлой неделе состоялась свадьба дочери легендарного Михаэля Шумахера - Джины-Марии. Торжество прошло на Майорке, в родовом поместье семьи. Согласно немецким таблоидам, на свадьбе присутствовал сам Михаэль.

С момента тяжелой головной травмы, полученной гонщиком в 2013 году, семья Шумахера бережно охраняла его личную жизнь от посторонних глаз. О состоянии здоровья семикратного чемпиона знали лишь несколько человек. Однако на свадьбе дочери Михаэля он впервые за десять лет появился в публичном месте.

На церемонии были предприняты шаги для обеспечения конфиденциальности. Гостей попросили сдать телефоны при входе на виллу, чтобы никто не смог сфотографировать гонщика. Это первый раз за долгий период, когда Михаэля увидели не только родственники и врачи, но и другие люди, что может указывать на то, что супруга Шумахера стала менее строга в отношении сохранения личной жизни мужа.

Возможно, в скором времени Михаэль Шумахер снова появится на семейном мероприятии. Датская модель Лайла Хасанович намекнула на то, что Мик Шумахер, сын гонщика, сделал ей предложение. Она опубликовала в социальной сети фото со своим рукоятью, украшенным бриллиантовым кольцом.