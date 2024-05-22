Применение "сотого" бензина для прочистки топливной системы: миф или реальность?

Содержание:

Среди автомобилистов различные точки зрения на тему использования АИ-100 для очистки топливной системы, ибо считается, что данный вид топлива обладает особыми свойствами. Портал Тарантас Ньюс провел анализ, чтобы определить, насколько эффективен АИ-100 в борьбе со сбросами, если его использовать периодически вместо АИ-95.

Отличия топлива

Октановое число в топливах АИ-95 и АИ-100 различается, что влияет на устойчивость горючего к детонации. Высокое октановое число обеспечивает большую антидетонационную устойчивость топлива. Какова цель данного параметра?

При сгорании топливо-воздушной смеси в двигателе возможно детонационное горение, что негативно сказывается на работе цилиндро-поршневой группы, увеличивая вероятность поломок. Топливо с более высоким октановым числом смягчает этот вредный эффект и делает работу двигателя более плавной.

«Чистящие» качества АИ-100

Повышенное октановое число в бензине АИ-100 не означает наличие очищающих свойств. Этот тип топлива не обладает способностью удалять отложения или нагар в топливной системе или камере сгорания. Для этих целей необходимо применять специальные присадки с соответствующими свойствами, которые эффективно устраняют загрязнения в топливной системе. Высокооктановое топливо следует использовать в автомобиле только при рекомендации производителя.