Последний болид Формулы-1 Феррари Михаэля Шумахера теперь может стать вашим

На аукцион выставлен болид Ferrari 248 Михаэля Шумахера 2006 года.

Шумахер одержал пять побед на этом автомобиле под номером шасси 254.

2006 год стал последним для Шумахера в команде Ferrari перед его уходом на пенсию впервые.

Возможность купить болид Формулы-1 появляется не так часто. Теперь у вас есть шанс приобрести очень особенный экземпляр для вашего гаража. RM Sotheby's продает один из наиболее успешных гоночных автомобилей Ferrari F1 Михаэля Шумахера, Ferrari 248 2006 года.

Шумахер выиграл на Ferrari под номером шасси 254 пять гонок, включая Гран При США, Европы и Германии. Он также занял три вторых места, установил четыре самых быстрых круга и три поул-позиции на этом автомобиле. На этом шасси в 2006 году Шумахер превзошел рекорд по количеству поул-позиций Айртона Сенны, свой последний год в спорте перед уходом на пенсию (впервые).

Фото: Motor1.com RM Sotheby's

Модель 248 стала первой V-8 Ferrari, использованной в гоночном болиде Ferrari с 1964 года, с 2,4-литровым двигателем за спиной гонщика. Изначально мощность составляла 730 лошадиных сил, но к концу сезона она увеличилась до 785 л.с.

Нынешний владелец приобрел автомобиль у команды Ferrari в декабре 2007 года, и в 2008 году он получил сертификат Ferrari Classiche Red Book, подтверждающий соответствие номеров компонентов. RM не указывает предполагаемую цену продажи, но информация доступна по запросу. Аукцион начнется 14 ноября.