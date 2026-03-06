Международная выставка «Авто+Автомеханика Москва» пройдет при поддержке Фонда Росконгресс

Сотрудничество с Фондом Росконгресс усиливает роль выставки как ключевой отраслевой площадки, способствующей укреплению технологического суверенитета страны. В соответствии с государственными приоритетами, «Авто+Автомеханика Москва» демонстрирует достижения отечественных производителей, подтверждая курс на создание в России полноценного и самодостаточного производственного цикла.

Фонд Росконгресс, учрежденный в 2007 году с целью развития экономического потенциала и продвижения национальных интересов, подключится к организационному и информационному сопровождению выставки, включая разработку деловой и культурной частей программы. В фокусе внимания – панельные дискуссии, презентации исследовательских отчетов, производственные технологии и инновации в автомобильной промышленности.

Партнерство основано на взаимодополнении компетенций: профессиональный опыт Фонда Росконгресс как ведущего оператора главных международных конгрессно-выставочных мероприятий сочетается с профильной отраслевой экспертизой команды «Авто+Автомеханика Москва». Совместная работа позволит комплексно развивать все направления выставки – от укрепления позиций мероприятия и усиления его международного статуса до формирования насыщенной содержательной программы, определяющей будущее независимой российской автомобильной промышленности.

Александр Стуглев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс:

«Уверен, что наше партнерство будет способствовать дальнейшему развитию российской автомобильной промышленности, укреплению ее технологического суверенитета и наращиванию инновационного потенциала. Возрожденное в обновленном формате профильное мероприятие, исторически проходившее в Санкт-Петербурге и объединяющее участников автомобильного рынка на одной площадке с международными экспертами, станет значимым дополнением экосистемы Фонда Росконгресс. Рассчитываем на его реализацию в обновленном формате в рамках нашего сотрудничества.»

Пётр Хачатурьян, генеральный директор выставки «Авто+Автомеханика Москва»:

«Сотрудничество с Фондом Росконгресс позволит значительно повысить интерес к нашей выставке, к технологиям производства и к автомобильной промышленности в целом. В этом году мы сделаем акцент на автопроизводство, OEM, компоненты, IT-решения для индустрии. Благодаря поддержке крупнейшего организатора международных мероприятий, выставка получит системное развитие в качестве глобальной деловой площадки».

Международная выставка «Авто+Автомеханика Москва» пройдет с 12 по 14 мая 2026 года в московском выставочном центре «Тимирязев».

Среди участников – компании из России, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Ожидается более 12 000 профессиональных посетителей из всех ключевых регионов Российской Федерации.

На мероприятии будут представлены:

автопроизводители и производители автокомпонентов;

автомобили и научно-исследовательские центры;

технологические лаборатории;

IT-решения для автопрома;

инновации и производственные технологии.

«Авто+Автомеханика Москва» станет главным событием 2026 года для всего автомобильного профессионального сообщества – новым этапом в развитии автомобильной индустрии России.

