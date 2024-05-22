Mercedes превратила SL в открытый родстер с защитным арканом от Формулы 1

Mercedes-AMG в среду представила первый автомобиль в своей ультра-ограниченной, высокозатратной серии "Миф", получивший название PureSpeed. Это открытый дорожный родстер на два места, который черпает вдохновение из знаковых винтажных гоночных машин компании и из Формулы 1.

Хотя Mercedes это не озвучивает, PureSpeed очень явно основан на кабриолете SL компании, используя фары и задние фонари этой модели. Передний бампер отказывается от традиционной решетки Mercedes в пользу утонченного вида с обтекаемым верхом, а нижняя решетка получает белый логотип AMG.

Лобовое стекло отсутствует, его заменила барная конструкция хало, как на машине Формулы 1. Летающие опоры за сиденьями вдохновлены 300 SLR, на котором Стерлинг Мосс и Денис Дженкинсон выиграли Милле Милья в 1955 году, сообщает Mercedes. Цвет краски, который переходит от красного Ле-Мана к графитово-серому, черпает вдохновение из Mercedes, победивших на Тарга-Флорио в 1924 году.

Другие элементы автомобиля основаны на опыте, полученном от гиперкара Mercedes-AMG One. На нижней части PureSpeed есть аэродинамические детали из углеродного волокна для улучшения аэродинамики. Колпаки колес также выполнены из углеродного волокна для повышения аэродинамической эффективности, оптимизации воздушного потока вокруг колес и улучшения охлаждения тормозов.

“Концепция Mercedes-AMG PureSpeed предлагает представление о том, что, вероятно, является наиболее прямым способом испытать производительность и удовольствие от вождения," - говорит председатель AMG Михаэль Шибе. "Радикально открытый, ни крыша, ни лобовое стекло не отделяют двух пассажиров от элементов. Вы можете испытать свет, воздух и страсть непосредственно со всеми своими чувствами. Как концепция нашего первого автомобиля серии Mythos, он воплощает высочайший уровень эксклюзивности. Дизайнерские элементы, такие как HALO, также создают ощущение Формулы 1.”

Mercedes не раскрыла детали силовой установки PureSpeed в своем объявлении, хотя, вероятно, она позаимствует двухтурбовый 4,0-литровый V-8 от SL63, будь то в базовой версии мощностью 577 л.с. или в варианте E Performance мощностью 805 л.с. В любом случае, это, вероятно, самый захватывающий SL, который вы можете купить прямо сейчас.

Если у вас удастся заполучить один, конечно. Mercedes ограничивает производство всего 250 единицами, и они будут доступны только "самым преданным поклонникам и коллекционерам Mercedes-Benz", по словам бренда.

Цена не была раскрыта, хотя мы предполагаем, что выбранные покупатели не испытают проблем с оплатой премиума за такой эксклюзивный продукт.

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