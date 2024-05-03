Mercedes сообщает, что 80 процентов всех G-классов все еще находятся на дорогах.

Немецкие автомобили не известны своей надежностью. Сложные конструкции, дорогие запчасти и высокие затраты на обслуживание обычно означают, что они обычно не служат так долго, как аналогичные модели Toyota или Honda. Mercedes-Benz G-Class отличается от этой тенденции, поскольку подавляющее большинство построенных с момента начала производства в 1979 году по сей день все еще находятся на дорогах.

Выступая с ожиданиями от нового электрического G-Class, Михаэль Шибе, генеральный директор AMG и руководитель бизнес-подразделений G-Class и Maybach, ожидает, что он будет соответствовать по сроку службы своим бензиновым собратьям.

"80 процентов G-классов, когда-либо произведенных, по-прежнему находятся на рынке", - сказал Шибе журналистам на круглом столе, который прошел во Франции. "У автомобилей очень долгий срок службы.

"Так что здесь вы можете рассчитать, что в то время как, возможно, для G-класса требуется немного больше материала, чем для среднего компактного автомобиля, долговечность, если вы посмотрите на срок службы G-Вагена с 1979 года, я думаю, вам пришлось бы проехать много, много компактных автомобилей, в некоторых случаях, чтобы удержаться на уровне срока службы G-Вагена."

В 2023 году Mercedes построил 500 000-й G-Class, что означает, что по данным компании по сей день на дорогах осталось более 400 000 таких автомобилей. Для сравнения, Porsche утверждает, что только около 70 процентов произведенных 911 до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Хотя Шибе не раскрыл, какую долю рынка ожидает Mercedes, что электрический G580 с технологией EQ займет в линейке автомобилей, он оптимистично считает, что как дилеры, так и клиенты будут удовлетворены.

"Мы стремимся быть ориентированными на клиента компанией", - сказал Шибе. "Мы хотим предоставить то, что хотят клиенты. И если они требуют V-8 двигатели, то это наша задача поставить очень эффективные и мощные V-8 двигатели.

"Новый электрический [G-Ваген] открывает новые возможности для наших дилеров", - добавил он. "Клиенты, которых мы могли не привлечь ранее, теперь у нас есть возможность привлечь их."

Модельный год 2025 станет первым годом, когда Mercedes-Benz продаст G-Class в США с силовой установкой, отличной от V-8, с момента официального добавления в американскую линейку в 2002 году. Помимо электрической системы привода, базовая версия G550 заменила свой двухтурбо V-8 на турбированный рядный шестерку с дополнительной мягкой гибридной технологией.

"У нас есть клиенты, которые по-настоящему любят V-8", - сказал Шибе. "И они будут любить V-8 в G-классе навсегда. Они могут продолжать с G63. Затем мы открываем доступ для клиентов, которые хотят иметь очень эффективную высокопроизводительную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания, шестизольный G550. Он более эффективен, более динамичен, чем его предшественник V-8, это правильный автомобиль для них. А затем у вас есть электрический вариант для тех, кто любит форму, вид и ощущение G-Вагена, но говорит: «В наши дни я не хочу больше водить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания».

"Поэтому фактически мы, с бизнес-точки зрения, провели своего рода стратегию по снижению рисков".

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