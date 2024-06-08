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Mercedes S-Class 2026 года обнаружен с «звездными» фарами

Тестовые автомобили были обновлены и получили другой дизайн передней части, в том числе с увеличенной фальшрадиаторной решеткой и звездными фарами.
РедакцияР
Редакция
08.06.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тестовые автомобили были обновлены и получили другой дизайн передней части, в том числе с увеличенной фальшрадиаторной решеткой и звездными фарами. Ожидается, что обновленный седан Mercedes-Benz S-класса с новым дизайном дебютирует в следующем году, став моделью 2026 года.

Эпоха флагманских седанов, возможно, уже осталась в прошлом, однако Mercedes продолжает работать над обновлением S-класса. Прототипы автомобилей, прошедшие испытания, все еще скрыты под плотным камуфляжем, но уже сейчас можно заметить значительные изменения в дизайне. Новая фальшрадиаторная решетка выросла в размерах и стала более выразительной, хотя и скрыта под обманчивым покрытием.

Передняя часть автомобиля дополнена новыми фарами, стилизованными под трехконечную звезду, которые выполняют функции дневных ходовых огней и указателей поворота. Также заметен новый передний бампер с обновленными воздухозаборниками. Прототипы также получат обновленные зеркала, что свидетельствует о грядущих изменениях.

Хотя основная часть дизайна осталась прежней, задняя часть автомобиля была немного модифицирована с появлением новых задних фонарей в форме звезды. Они сочетаются с эволюционным задним бампером. Также возможны некоторые изменения в отражателях S-класса.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что Mercedes-Benz готовит к выпуску первую модель из коллекционной линейки Mythos. Бренд Mythos был создан два года назад для производства эксклюзивных суперкаров. Весной 2024 года немецкий автопроизводитель, наконец, представил первую модель этой новой марки.

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