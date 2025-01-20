Патентные заявки дали новую жизнь купе Mercedes-Maybach S-Class

Новое поколение Mercedes S-Class было представлено в 2020 году, при этом двухдверный купе был удален из линейки. Казалось бы, что купе версия седьмого поколения S-Class никогда не увидит свет, однако швейцарская компания Robu Aktiengesellschaft подняла нас на ноги, подав несколько патентов на элегантный двухдверный S-Class.

Две патентные заявки были поданы швейцарской компанией, одна под брендом Mercedes, а другая под брендом Maybach. Самой очевидной особенностью обеих моделей является, конечно же, отсутствие задних дверей, тогда как передняя и задняя части узнаваемы как у моделей S-Class.

Однако между ними есть несколько различий, так Mercedes использует линию крыши, которая выглядит неизменной по сравнению с седаном S-Class, в то время как Maybach имеет более стремительную линию крыши с разделенным задним окном.

Mercedes также оснащен четырьмя выхлопными трубами, как у S 63, а Maybach поставляется в стиле с одним выходом. Обе машины также стоят на огромных хромированных многоспицевых дисках, что является типичным признаком Maybach. Что касается силовых установок, то переднее крыло Mercedes обозначает 'V8 bi-turbo' - скорее всего, это тот же 791 л.с. подключаемый гибридный 4,0-литровый битурбированный V8, который вы найдете в S 63 E Performance. Но Maybach, скорее всего, получит ту же надпись '680', с 6,0-литровым битурбированным V12 под капотом.

Обе патентные заявки не имеют прямого отношения к Mercedes или даже Maybach, хотя компания Robu Aktiengesellschaft разработала AMG GTR-based Bussink GT R SpeedLegend, который затем был построен долгосрочным партнером по инжинирингу Mercedes, HWA AG.

Местом для обеих этих крупных двухдверных творений может стать новая программа Mercedes под названием Mythos. 'Mythos' был анонсирован в 2023 году как способ компании конкурировать в сегменте ультра-люкс против индивидуальных автомобилей Rolls-Royce и Bentley Mulliner. Прошлогодний Mercedes-AMG PureSpeed был представлен как первый автомобиль Mythos. Он был ограничен всего 250 единицами по всему миру, поэтому мы ожидаем подобной эксклюзивности для двухдверного S-Class в рамках программы Mythos, если она будет выпущена в производство.