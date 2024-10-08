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Mercedes готовит второй этап тестов новой платформы для фургона. Первые фотографии

Согласно информации, полученной из пресс-службы немецкого автопроизводителя, с платформой Van.EA будет осуществлена четкая дифференциация между личными фургонами премиум-класса и коммерческими премиум-фургонами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2024, 12:33·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации, полученной из пресс-службы немецкого автопроизводителя, с платформой Van.EA будет осуществлена четкая дифференциация между личными фургонами премиум-класса и коммерческими премиум-фургонами. В категорию "личных" автомобилей планируется включить семейные модели и VIP-шаттлы. Эта платформа поддерживает использование переднего и полного привода, а также способна работать с 800-вольтной электросистемой и зарядкой мощностью до 22 кВт.

В рамках новой серии тестов немецкие инженеры собираются проверить совместную работу всех компонентов автомобиля. Следующий этап испытаний запланирован на зиму. Эти тесты позволят понять, как себя ведет новая платформа в условиях низких температур. Именно поэтому для проведения данных испытаний была выбрана Швеция - это место стало оптимальным для немецкого автопроизводителя Mercedes.

Летом же прототип автомобиля проехал из Штутгарта в Нордкап. Это дальнее путешествие было запланировано для проверки шасси, электропривода, аккумулятора и других высоковольтных компонентов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на аукционе будет выставлен на торги раритетный спортивный автомобиль Mercedes Streamliner.

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