Mercedes G-Class «Серия Сильнее, чем в 1980-х годах» - одно из самых абсурдных названий автомобиля.

Изображение Mercedes G-Class сильно изменилось за последние несколько десятилетий: раньше грубый и готовый к бездорожью автомобиль теперь стал обычным явлением на роскошных улицах Лондона. Но новое специальное издание «G-Class Edition Stronger than the 1980s» немного корректирует эту картину.

Название отсылает к оригинальному W 460 G-Class, который производился в течение восьмидесятых годов. Еще одно почтение уделяется тому факту, что будет выпущено всего 460 автомобилей ‘Stronger than the 1980s’.

Mercedes представила это специальное издание еще в 2023 году с единственным экземпляром, отмечающим 500 000-й G-Class. Новая модель, цена которой составляет £152,815, основана на G 450 d и использует тот же 362-сильный милд-гибридный 3.0-литровый рядный дизельный двигатель и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Шасси также не подвергалось изменениям, поэтому ‘Stronger than the 1980s’ G-Class будет так же компетентен в бездорожье, как стандартный автомобиль, с глубиной брода 70 см, тремя блокировками дифференциала, системой управления спуском с горы и специальным режимом ‘G-mode’ для помощи в краулинге по скалам. В то время как G-Class теперь можно заказать с колесами диаметром 22 дюйма в исполнении AMG, эта версия устанавливается на более маленькие 18-дюймовые пятилучевые обода.

Поклонники классического G-Class (или G-Wagen, как его называли) узнают во внешности ‘Stronger than the 1980s’ сходство с ‘летающим G-Wagen’ 1979 года. Этот автомобиль с короткой колесной базой 240 GD был запущен через песчаные дюны во время мировой премьеры автомобиля, продемонстрировав его способность преодолевать любые препятствия.