Mercedes E500 в идеальном состоянии выставлен на продажу в России

Среди актуальных объявлений по продаже подержанных машин «Российская газета» нашла необычный экземпляр – легендарный Mercedes W124 E500 1992 года выпуска с минимальным, для своего возраста, пробегом в 10 000 километров, предлагаемый за 5,3 млн рублей. Продавец утверждает, что седан в идеальном состоянии сохранил свой первозданный внешний вид, что делает его цену вполне оправданной.

В настоящее время новый седан Mercedes E-Class обойдется минимум в 8,37 млн рублей с учетом возможных скидок от продавца, что позволяет оценить ценность предложения по продаже старого Mercedes W124 E500.

Модель Mercedes W124 E500 известна как «волк в овечьей шкуре» благодаря скрытой динамике за скромным внешним видом. Автомобиль оснащен 5-литровым 320-сильным V8 мотором, доработка которого была поручена специалистам Porsche для дополнительной настройки.

Для создания каждого экземпляра Mercedes W124 E500 требовалось чуть более двух недель. Автомобиль дебютировал в 1990 году на автосалоне в Париже, завоевав популярность благодаря своим техническим характеристикам и стилю.

На сегодняшний день этот седан находится в музее в Костроме, сохраняя черный кузов и темный интерьер, который олицетворяет бесконечную классику. В отделке салона использованы материалы высочайшего качества, такие как кожа и дерево.