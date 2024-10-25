Прибыль Mercedes-Benz уменьшается из-за падения спроса в Китае.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил о значительном снижении прибыли в 3 квартале 2024 года. По данным издания «Газета.ру», прибыль компании упала на 48% и составила 2,52 млрд евро, что является серьезным падением по сравнению с прошлым годом.

Общий доход Mercedes-Benz за третий квартал сократился на 7% и составил 34,5 млрд евро. Особенно негативную динамику показала маржа компании, сократившись до 4,7% (при целевом показателе в 8%). Это самое низкое значение маржи с 2021 года, когда Mercedes-Benz отделился от грузового бизнеса.

Снижение доходов связано с экономическим спадом в Китае, где спрос на автомобили Mercedes-Benz резко упал, особенно на модели S-класса и Maybach. В результате компания вынуждена была скорректировать прогнозы продаж на 2024 год и уменьшить прибыль своего автомобильного подразделения.

Ухудшение финансовых показателей является серьезным ударом по стратегии Mercedes-Benz по переходу к полностью электрическим моделям. Китай, где продаётся значительная доля дорогих автомобилей, рассматривался как образец, который можно было бы использовать в других странах.

Несмотря на сложную ситуацию, автопроизводитель обещает улучшить свои финансовые показатели. «Мы остаемся осторожными в наших прогнозах на будущее и сосредотачиваем усилия на дальнейшем увеличении эффективности и сокращении расходов во всем бизнесе», - прокомментировал финансовый директор Mercedes-Benz Харальд Вильгельм.