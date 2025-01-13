Главная Новости Немецкие Продажи Mercedes-Benz снижаются из-за конкуренции в сфере электромобилей
Новости

Продажи Mercedes-Benz снижаются из-за конкуренции в сфере электромобилей

Мерседес-Бенц сдал позиции: продажи электрокаров упали на 23%. В 2025 году ситуация может улучшиться из-за жестчей экологической политики в Европе.
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 12:52·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

2024 год оказался вызовом для премиального немецкого бренда Mercedes-Benz. Компания реализовала 1 983 400 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Согласно отчету, спрос на машины в Европе снизился на 3%, а в Китае упал на 7%. Особенно остро снижение спроса было заметно в сегменте полностью электрических машин. Всего было продано 185 100 электрокаров, что на 23% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, по прогнозам, 2025 год может принести позитивные изменения для рынка электрических автомобилей, так как требования по выбросам вредных веществ в атмосферу в Европе будут ужесточены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале была опубликована информация об отзыве электрических автомобилей Mercedes-Benz, который связан с вопросами безопасности.

Источник

Mercedes-benz (127)Немецкие (175)Электрокар (83)Mercedes-Benz Электрокар (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация