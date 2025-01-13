Продажи Mercedes-Benz снижаются из-за конкуренции в сфере электромобилей

2024 год оказался вызовом для премиального немецкого бренда Mercedes-Benz. Компания реализовала 1 983 400 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Согласно отчету, спрос на машины в Европе снизился на 3%, а в Китае упал на 7%. Особенно остро снижение спроса было заметно в сегменте полностью электрических машин. Всего было продано 185 100 электрокаров, что на 23% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, по прогнозам, 2025 год может принести позитивные изменения для рынка электрических автомобилей, так как требования по выбросам вредных веществ в атмосферу в Европе будут ужесточены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале была опубликована информация об отзыве электрических автомобилей Mercedes-Benz, который связан с вопросами безопасности.