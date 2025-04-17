Mercedes-Benz S-Class 2008 года в идеальном состоянии продаётся за 16 миллионов рублей.

В продаже на сайте объявлений «Авито» появился раритетный седан 2008 года выпуска, Mercedes-Benz S-класса поколения W221. Владелец бережно обращался с автомобилем, обслуживал его только у официалов, что позволило сохранить авто в безупречном состоянии.

Стoимость этого шикарного экземпляра в почтенном возрасте составляет 16 млн рублей. Полноприводная модель оснащена 7-ступенчатым «автоматом» и могучим 5-литровым двигателем V8, который выдает 388 л.с. За 5 секунд седан разгоняется до 100 км/ч, а его максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Реальная причина, почему владелец автомобиля не использовал его по прямому назначению, сохраняя его первозданный вид и идеальное техническое состояние, остается загадкой. На авторынке и раньше появлялись подобные автомобили, имеющие минимальный пробег и длительно находившиеся на хранении в гараже.

К примеру в Краснодаре за 4,5 млн рублей выставлялся на продажу 12-летний BMW 520i, который, по словам владельца, покидал гараж лишь для регулярного технического обслуживания.

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