Mercedes Baby G-Class: все, что известно о новом маленьком электрическом внедорожнике в ретро-стиле

Компания Mercedes готовится расширить линейку внедорожников, представив новую модель — так называемый «baby G-Class». Эта новинка станет более доступной версией легендарного G-Class, одного из старейших и самых узнаваемых автомобилей марки.

Ожидается, что «baby G-Class» будет выпускаться исключительно с электрической силовой установкой. В основу модели ляжет дизайн G 580 с технологией EQ, что делает её прямым конкурентом будущего полностью электрического Defender Sport от Land Rover, а также новому Jeep Recon. Как и конкуренты, новый электровнедорожник Mercedes должен сохранить высокие внедорожные качества, характерные для классического G-Class, и выгодно отличаться от городских электрических SUV вроде Audi Q6 e-tron.

Сколько будет стоить Mercedes ‘baby G-Class’?

По предварительным данным, стартовая цена «baby G-Class» составит около £70,000. Ожидается, что продажи начнутся в 2027 году. Таким образом, модель окажется дороже предполагаемых конкурентов — Defender Sport и Recon.

Эта оценка стоимости основана на ценах других электрических внедорожников Mercedes. К примеру, новый GLC Electric, сопоставимый по габаритам с «baby G-Class», стоит немного выше £60,000, а GLB Electric начинается с отметки чуть выше £45,000. При этом престиж бренда G-Class, вероятно, позволит установить на новинку более высокую цену, однако она будет значительно ниже £154,870 — столько стоит полноразмерный электрический G-Class.

Как будут называть Mercedes ‘baby G-Class’?

Название новой электрической модели пока официально не подтверждено. На Мюнхенском автосалоне в 2023 году генеральный директор Mercedes Ола Каллениус называл её «little G». Кроме того, у компании зарегистрированы торговые марки G 250 и G 300, что выглядит логичным вариантом на фоне существующего G 580 с технологией EQ. Mercedes продолжает использовать обозначение «с EQ Technology» для электромобилей и планирует расширять его применение на гибридные модели, поэтому одним из вероятных вариантов может стать «G 300 с EQ Technology».

Как будет выглядеть Mercedes ‘baby G-Class’?

Благодаря новым шпионским фотографиям уже можно судить о внешности новинки. По имеющимся данным, электрический SUV от Mercedes получит множество стилистических решений, позаимствованных у полноразмерного G-Class, что обеспечит преемственность в дизайне и узнаваемость новинки среди поклонников марки.