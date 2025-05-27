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Mercedes-AMG проводит испытания своего будущего концепта Vision AMG.

Электрический седан Mercedes-AMG готовится к дебюту: что известно о его мощности и дизайне, смотрите на новых шпионских снимках.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.05.2025, 08:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Недавно компания Mercedes-AMG анонсировала выход своего нового электрического седана, опубликовав тизерные изображения и начав обратный отсчёт до его официального представления, запланированного на конец текущего года.

В новом четырёхдверном седане, которому пока дали безымянное обозначение, представлено множество инновационных решений, включая новую архитектуру AMG.EA и электродвигатели с осевым потоком, разработанные Yasa из Великобритании. Главной особенностью этих моторов является их способность обеспечить высокую мощность.

Согласно информации от издания carscoops, каждый из этих двигателей обладает внушительной мощностью — около 480 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, что весьма впечатляет, учитывая их небольшие размеры и вес всего 24 кг. Представив наличие до трёх таких двигателей в одном автомобиле, легко представить модификацию с высокой производительностью, общая мощность которой значительно превышает 1000 лошадиных сил.

На свежих шпионских снимках немецкого электрического седана можно увидеть автомобиль в дневное время без плотного камуфляжа на передней части. Дизайн серийной модели почти полностью совпадает с ранее представленным концептом.

Хотя автомобиль до сих пор покрыт камуфляжной пленкой, уже можно рассмотреть форму передних крыльев, капота и фар.

Недавно на тестах был замечен обновлённый Mercedes C-class, как сообщалось ранее.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

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