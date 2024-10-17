Мерседес-АМГ C43 и SL43 незаметно получают больше мощности

Mercedes анонсировало обновления в своем автомобильном портфолио на 2025 модельный год в Соединенных Штатах. В числе изменений, которые стоит отметить, обновленная линейка AMG C-Class. Модели C43 и C63 теперь оборудованы третьим поколением информационно-развлекательной системы MBUX и центральной подушкой безопасности между передними сиденьями. Кроме того, обе модели получили обновления аппаратной части.

Спортивный седан Mercedes-AMG C43 2025 года оснащен улучшенной версией 2,0-литрового турбированного бензинового двигателя. Мощность четырехцилиндрового агрегата составляет 416 лошадиных сил, что на 14 л.с. больше, чем у предыдущей версии. Крутящий момент остается на уровне 369 фунт-футов. Если прежняя версия разгонялась до 60 миль в час за 4,6 секунды, то новая модель справляется с этим за 4,3 секунды. А для полноприводного C63 S можно выбрать опциональные керамические композитные тормоза для улучшенного торможения.

Традиционалисты будут рады узнать, что увеличенный E-Class теперь доступен с задним приводом для конкуренции с BMW 530i. Audi A6 доступен исключительно с Quattro. Mercedes E350 оснащен тем же 2,0-литровым турбированным двигателем, что и версия 4Matic, мощность которого составляет 255 л.с. и 295 фунт-футов. Интересно, что время разгона до 60 миль в час в 6,1 секунды идентично модели с полным приводом. RWD вариант стоит на 2500 долларов дешевле, чем версия с полным приводом, а именно 63 600 долларов. Однако это все равно на 4200 долларов больше, чем 530i.

C43 не единственный AMG, который получил увеличение мощности к 2025 году, так как тюнинговое подразделение Mercedes также поработало над моделью SL43. Его четырехцилиндровый двигатель теперь выдает 416 л.с., что на 41 л.с. больше, чем предыдущая модель. Крутящий момент также увеличился на 15 фунт-футов и составляет 369 фунт-футов. Новая мощность позволила сократить время разгона на две десятых секунды до 4,6 секунды.

Мы надеялись увидеть CLE 63 к 2025 году, но, к сожалению, этого не произошло. Когда он появится, есть все основания полагать, что сообщения о возвращении V-образного восьмеричного двигателя оказались верными. Тем временем в линейку входит CLE 53 Cabriolet с рядным шестерком.

В других новостях, Mercedes недавно представил тизер следующего поколения CLA, но старая модель сохраняется на 2025 год.