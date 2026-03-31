Менеджеры Колапинто сделали официальное заявление

Компания BulletSportsManagement, занимающаяся управлением карьерой гонщика Франко Колапинто, публично выступила в его защиту после того, как спортсмен оказался в центре критики и угроз в социальных сетях. Причиной негодования стал инцидент на трассе в Сузуке, в результате которого произошла серьезная авария с участием Оливера Бермана.

Инцидент произошел перед поворотом Spoon, где на болиде Колапинто силовая установка перешла в режим накопления энергии. В этот момент Оливер Берман, используя запасённую энергию, начал атаку, что привело к разнице в скорости между машинами, достигавшей 50 км/ч. Стремясь избежать столкновения, пилот команды Haas F1 выехал за пределы трассы, после чего произошла авария.

Оливер Берман, к счастью, не получил серьезных травм, ограничившись ушибом правого колена. Несмотря на это, пользовательское сообщество обрушилось с обвинениями на Колапинто, хотя расследование показало, что его вины в случившемся не было. В этой связи представители менеджмента гонщика приняли решение официально поддержать своего подопечного.

В заявлении менеджеров Колапинто подчеркивается: «Мы не можем игнорировать инцидент, который привёл к аварии Оливера Бермана. В произошедшем нет вины Франко. Авария стала следствием новых правил управления энергией, что подтверждается официальным заявлением FIA.

Несмотря на это, Франко подвергается неоправданной критике и ненависти, поэтому давайте окажем ему всю любовь и поддержку, которых он заслуживает. Франко сильнее, чем вы думаете, негативные комментарии или оскорбления на него никак не повлияют».