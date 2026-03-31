Главная Новости Франко Колапинто Менеджеры Колапинто сделали официальное заявление
Новости

Менеджеры Колапинто сделали официальное заявление

Менеджеры Франко Колапинто объяснили причины аварии с Оливером Берманом в Сузуке, отметив, что гонщик не виноват в происшествии и призвали к поддержке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.03.2026, 10:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Компания BulletSportsManagement, занимающаяся управлением карьерой гонщика Франко Колапинто, публично выступила в его защиту после того, как спортсмен оказался в центре критики и угроз в социальных сетях. Причиной негодования стал инцидент на трассе в Сузуке, в результате которого произошла серьезная авария с участием Оливера Бермана.

Инцидент произошел перед поворотом Spoon, где на болиде Колапинто силовая установка перешла в режим накопления энергии. В этот момент Оливер Берман, используя запасённую энергию, начал атаку, что привело к разнице в скорости между машинами, достигавшей 50 км/ч. Стремясь избежать столкновения, пилот команды Haas F1 выехал за пределы трассы, после чего произошла авария.

Оливер Берман, к счастью, не получил серьезных травм, ограничившись ушибом правого колена. Несмотря на это, пользовательское сообщество обрушилось с обвинениями на Колапинто, хотя расследование показало, что его вины в случившемся не было. В этой связи представители менеджмента гонщика приняли решение официально поддержать своего подопечного.

В заявлении менеджеров Колапинто подчеркивается: «Мы не можем игнорировать инцидент, который привёл к аварии Оливера Бермана. В произошедшем нет вины Франко. Авария стала следствием новых правил управления энергией, что подтверждается официальным заявлением FIA.

Несмотря на это, Франко подвергается неоправданной критике и ненависти, поэтому давайте окажем ему всю любовь и поддержку, которых он заслуживает. Франко сильнее, чем вы думаете, негативные комментарии или оскорбления на него никак не повлияют».

Источник

Франко Колапинто (138)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация