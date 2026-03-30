Начало мелкоузловой сборки электромобилей UMO запланировано на 2027 год

Компания «ЭМ Рус» намерена наладить мелкоузловую сборку электромобилей UMO на производственных мощностях автозавода «Москвич» уже к 2027 году. Об этом сообщил основатель и генеральный директор предприятия Илья Рашкин в интервью информационному агентству ТАСС.

Как отметил руководитель компании, в настоящее время происходит переход к новому подходу в локализации производства электромобилей. В рамках реализации проекта UMO планируется освоить мелкоузловую сборку, а также внедрить на российское производство ряд ключевых компонентов, среди которых телематика, навигационный блок, аккумуляторная батарея, ABS и другие элементы.

Илья Рашкин пояснил, что формат мелкоузловой сборки предусматривает установку специализированных роботов для сварки кузова прямо на заводской площадке. Кроме того, на той же площадке будет осуществляться и окраска кузова автомобилей. В сборочном процессе планируется использовать все больше отечественных деталей.

В беседе с ТАСС глава «ЭМ Рус» также поделился планами по интеграции в модель UMO 5 аккумуляторной батареи, полностью разработанной российскими специалистами. К 2027 году совместно с компанией «Рэнера» эта батарея начнет устанавливаться не только на UMO 5, но и на другие перспективные модели, которые уже находятся в разработке. Производство новых аккумуляторов запланировано на базе завода «Рэнера».

По словам Ильи Рашкина, на электромобилях UMO 5 используются литий-железо-фосфатные батареи. Напомним, старт серийного выпуска электрокроссовера UMO 5 состоялся на заводе «Москвич» в феврале этого года. Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью 204 л.с. и способен преодолеть на одном заряде от 420 до 430 км в летний период. В зимних условиях запас хода составляет от 350 до 370 км. Мощность аккумулятора равна 63 кВт, а гарантия на него — 400 000 км.

Габариты электромобиля следующие: длина — 4 535 мм, ширина — 1 870 мм, высота — 1 650 мм, при колесной базе 2 750 мм. Клиренс автомобиля составляет 150 мм, а объем багажного отделения варьируется от 405 до 1 200 литров.

