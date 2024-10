McLaren W1: Вот она

В 1992 году McLaren F1 заложил основу для всех гиперкаров. Затем в 2012 году McLaren революционизировал отрасль с помощью своего первого гибридного гиперкара, P1. Сейчас, более чем через 30 лет после оригинальной модели F1, McLaren вновь изобретает сегмент с самым мощным в своей истории дорожным автомобилем.

Знакомьтесь с McLaren W1.

Фото: Motor1.com McLaren

McLaren W1 оснащен новым битурбированным 4,0-литровым V-8 с батарейной поддержкой. Он имеет 1 258 лошадиных сил и 998 фунт-футов крутящего момента, что обеспечивает разгон до 60 миль в час за 2,7 секунды и электронно ограниченную максимальную скорость 217 миль в час — такая же, как у P1.

Но цифры рассказывают только часть истории, впечатляющей, как они ни были.

Новый двигатель, получивший название "MPH-8", был полностью создан с нуля. Он выдает 916 лошадиных сил и имеет самый высокий показатель мощности среди всех двигателей McLaren, когда-либо произведенных: 230 л.с. на литр. Его легкий блок, жесткий привод клапанов и цилиндры с покрытием из плазмы помогают достичь 9200 оборотов в минуту, а два битурбокомпрессора начинают работать уже на 2500 оборотах в минуту.

Новый V-8 дополняется "E-Модулем", который состоит из радиально-потокового электромотора, блока управления мотором и батарейного блока ёмкостью 1,4 киловатт-час. Он добавляет к газовому двигателю дополнительные 342 л.с. и позволяет McLaren W1 двигаться исключительно на электричестве всего на 1,6 мили. Лучше, чем ничего.

Удивительно, что новый E-Модуль McLaren весит всего 44 фунта. Общий вес всех гибридных компонентов снижен на 88,2 фунта по сравнению с P1. McLaren W1 имеет сухой вес всего 3084 фунта. Это всего на 9 фунтов тяжелее, чем у P1 (сухой вес 3075 фунтов).

Лошадиные силы и крутящий момент поступают исключительно на задние колеса благодаря электронному дифференциалу, и все это сопряжено с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с электронным задним ходом.

Дизайн сосредоточен вокруг новой монококовой рамы McLaren под названием "Aerocell", которая объединяет фиксированное положение сиденья с регулировкой рулевого колеса и педалей, а также новыми "Anhedral Doors". Интегрированные сиденья Aerocell помогли McLaren сэкономить 2,8 дюйма в колесной базе, а двери Anhedral улучшают воздушное течение над передними крыльями.

Фото: Motor1.com McLaren

McLaren провел более 350 часов в аэродинамической трубе с W1 и протестировал более 5000 отдельных точек, чтобы убедиться, что это самый аэродинамический суперкар, когда-либо построенный компанией.

W1 оснащен задним антивибрационным аэродинамическим обвесом "Active Long Tail", вдохновленным F1 GTR 1997 года, который улучшает аэродинамику и увеличивает апплексию. McLaren утверждает, что у этой машины есть "способности к изменению формы" — и мы в это верим. Дефлектор воздушного потока на крыше (первый в уличном McLaren) направляет свежий воздух в моторное отделение, а активные передние и задние антенны помогают генерировать 772 и 1433 фунта апплексии соответственно в режиме гонки. У W1 общий показатель апплексии составляет 2205 фунтов.

Высота подвески падает на 1,5 дюйма спереди и на 0,7 дюйма сзади в режиме гонки, в то время как спойлер длинного хвоста удлиняется до 11,8 дюйма при активации. Он также действует как воздушный тормоз при резком торможении. Вот как это выглядит в действии:

Фото: Motor1.com

Под скользким кузовом находится новая система активного управления шасси McLaren Race Active Chassis Control III, которая настраивается в трех различных режимах: Комфорт, Спорт и Гонка. Кованые шестипоршневые суппорты спереди и четырехпоршневые суппорты с углеродно-керамическими дисками сзади помогают быстро снижать скорость W1. Со скорости 62 миль в час McLaren W1 останавливается за 95 футов. Со скорости 124 мили в час ему требуется всего 328 футов для остановки.

Для того чтобы сохранить всю эту мощь на дороге, W1 поставляется стандартно с шинами Pirelli P Zero Trofeo RS размером 265/35 спереди и 335/30 сзади. McLaren также предлагает шины P Zero R для более обычного использования на дорогах и шины Pirelli P Zero Winter 2.

В кабине есть 8,0-дюймовый сенсорный экран с совместимостью Apple CarPlay и Android Auto, а также USB-A и USB-C подключения. И небольшая полка за спинками сидений предлагает до 4,1 кубических футов внутреннего хранения.

Цена за всю эту невероятную производительность? Холодные 2,1 миллиона долларов. McLaren построит всего 399 экземпляров W1, и, как можно ожидать, все они уже распределены.