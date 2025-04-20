«McLaren P1: характеристики и полная информация о революционном гиперкаре».

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Гиперкары от McLaren: новая эра технологий

Как и их болиды Формулы-1, модели серии '1' от McLaren всегда были на передовых позициях в дизайне гиперкаров. С запуском W1 бренд представил новую эру инженерии с ультравысокой производительностью, используя все изученное на предыдущих моделях P1 и F1. Здесь мы внимательно рассмотрим три классических британца.

Силовые установки

Если взглянуть на F1 1992 года, то хотя шасси и аэродинамика были современными для того времени, двигатель был старой школы. McLaren обратились к BMW и гуру по двигателям Полу Роше для разработки атмосферного 618 л.с. V12. Этот мотор, с красной чертой в 9000 об/мин и индивидуальными дроссельными заслонками, передавал мощность на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и ничего более. Не было ни системы контроля тяги, ни программы стабилизации.

Модель P1 шагнула дальше, потому что за прошедшие 20 лет произошло не только совершенствование технологий, таких как турбонаддув, но и применение гибридного привода. 3,8-литровый битурбированный V8 от McLaren лишен театральности V12, но выдавал комбинированную цифру в 903 л.с., включая свой электродвигатель. Его плоский коленчатый вал все еще позволял ему разгоняться до очень высокой красной черты, подстегиваемый двумя турбинами. Чтобы разогнать низкий диапазон оборотов, гибридная система в стиле KERS от McLaren интегрировала уроки из мира Формулы-1.