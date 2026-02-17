McLaren Racing и Dell Technologies продлили партнёрское соглашение

Компания McLaren Racing официально объявила о продлении контракта с Dell Technologies. Американская компания продолжит выступать в роли официального инновационного партнёра как команды Формулы 1, так и киберспортивного подразделения McLaren.

Сотрудничество между двумя компаниями началось в 2018 году. За это время Dell обеспечила McLaren ключевыми технологическими решениями для различных сфер деятельности. В частности, речь идёт о поставках оборудования для разработки и производства автокомпонентов, поддержке на гоночных трассах, обработке и хранении данных телеметрии, работе на симуляторах и обеспечении кибербезопасности.

В предстоящем сезоне логотипы Dell Technologies вновь появятся на болидах, за рулём которых будут Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун подчеркнул значимость этого партнёрства для команды: «Сотрудничество с Dell Technologies давно стало частью повседневной работы команды Формулы 1. Их поддержка помогает нам работать эффективнее во всех направлениях, оставаться гибкими и конкурентоспособными в спорте, в котором каждая мелочь имеет значение.

Продолжая сотрудничество, мы подтверждаем, что уверены в наших общих возможностях и в том, чего сможем добиться вместе».