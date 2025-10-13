McLaren зовёт фанатов в фан-зону в Остине

16 октября в Остине откроется фан-зона McLaren Racing, которая будет работать на протяжении трёх дней. Местом проведения выбран комплекс LZR, расположенный в центре города. Для всех поклонников автоспорта вход будет свободным.

Комплекс LZR хорошо известен горожанам: это площадка, созданная для мероприятий различного формата, а ранее здесь размещался концертный зал La Zona Rosa. Именно его название легло в основу современной аббревиатуры LZR.

Открытие фан-зоны McLaren Racing Live продолжает глобальную кампанию Never Stop Racing. Эту инициативу британская команда запустила в Лондоне во время презентации Формулы 1, посвящённой 75-летию чемпионата. Впоследствии аналогичное мероприятие прошло на Трафальгарской площади, а теперь фан-зона появится и в Остине.

Посетителям обещают насыщенную интерактивную программу. В рамках мероприятия выступят известные музыканты и художники, которые займутся созданием уникального дизайна гоночного шлема. В дальнейшем этот шлем планируется выставить на аукцион.

Луиз Макюэн, директор по маркетингу, отметила, что фан-зона в Остине станет завершающим этапом кампании Never Stop Racing. Она подчеркнула, что цель мероприятия — предоставить болельщикам, не имеющим возможности попасть на гонку, яркие и незабываемые впечатления.