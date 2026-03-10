McLaren готовит масштабное празднование своей 1000-й гонки

В истории McLaren намечается значимое событие — в текущем году команда готовится провести свой 1000-й Гран При. До недавнего времени было уверено, что юбилейным этапом станет майская гонка в Майами. McLaren станет лишь второй командой после Ferrari, которой удалось достичь такого впечатляющего рубежа в Формуле 1.

Однако события на Ближнем Востоке вызывают опасения относительно проведения запланированного этапа. Несмотря на это, британская команда готовит во Флориде масштабный фестиваль для поклонников, который будет посвящён этой особой гонке.

С 29 апреля по 3 мая в Майами, в районе Регатта-харбор, состоится мероприятие в рамках проекта McLaren Racing Live. В прошлом году аналогичные фан-зоны уже работали в Лондоне и Остине, а теперь эстафету принимает американский город Майами.

Фан-зона будет открыта для всех желающих. Гости получат возможность познакомиться с историей McLaren, узнать интересные факты и получить незабываемые впечатления. В течение пяти дней на площадке будут представлены самые успешные болиды команды за более чем шесть десятилетий её существования, включая прошлогоднюю чемпионскую MCL39.

Посетители смогут опробовать себя в роли пилота Формулы 1 на специальных симуляторах, а также приобрести сувенирную продукцию McLaren Racing. Все сессии гоночного уик-энда будут транслироваться на больших экранах фан-зоны. Кроме того, с помощью американских партнёров организуется продажа еды и напитков.

Подробности о программе McLaren Racing Live в Майами станут известны позднее. Команда рассчитывает, что ей не придётся вносить коррективы в планы из-за внешних обстоятельств. В любом случае, McLaren проведёт свой 1000-й этап в этом году, даже если календарь Формулы 1 будет сокращён.